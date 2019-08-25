Идеальный отпуск: что это?

Фото BFL

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Исследование показало, что почти половина опрошенных жителей Литвы считают, что идеальный отпуск – поездка за границу с семьей. Это было выявлено в результате опроса, проведенного этим летом Spinter tyrimai по заказу страховой компании Gjensidige.

Исследование показало, что для 30% жителей нашей страны лучший отдых связан с желанием как можно больше увидеть, посетить и испытать.

Для трети жителей идеальный отпуск – отдых в Литве с компанией друзей.

Согласно опросу, четверть респондентов называют идеальным отпуском отдых на природе как можно дальше от цивилизации.

Почти пятая часть жителей нашей страны во время идеального отпуска хотели бы отправиться в поход.

Меньше всего – 16% респондентов – назвали идеальным отпуском отдых дома без каких-либо планов и обязательств.

Информация «ЛК», BNS

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