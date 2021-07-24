Идет поиск автора вех проекта развития водородного сектора в Литве

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Поскольку Литва взялась за развитие сектора «зеленого» водорода был объявлен международный конкурс на подготовку стратегии использования и развития водородного сектора до 2050 года, сообщило Министерство энергетики.

Как говорится в сообщении, договор с автором исследования планируется подписать этой осенью, а национальные вехи развития водородного сектора и план их реализации должны быть готовы к весне 2022 года.

Министерство надеется, что объявленный конкурс привлечет опытных экспертов, усилиями которых будут реализована подготовка к принятию решений по развитию этого сектора в Литве.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отмечает, что развитие этого водородного сектора является не только необходимостью на пути к нейтральной к климату энергетики, но и откроет возможности для развития местного производства электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Вехи развития должны охватывать обзор ситуации в ЕС с развитием факторов, влияющих на водородный сектор: сокращения выбросов CO2, возобновляемых энергетических ресурсов, внедрения новых технологий, транспортного развития, взаимодействия различных систем. Будут анализироваться долгосрочные рекомендации развития водородного сектора, энергетической стратегии, в транспортном, промышленном секторах, в домашних хозяйствах.

Министерство отмечает, что в рамках реализации Национальной стратегии энергетической независимости Литвы уже инициирован первый пилотный проект производства «зеленого» водорода, объявлены планы интеграции в литовскую энергосистему крупных возобновляемых энергомощностей, включая ветряные установки на суше и в море, а также солнечные электростанции.

С целью сокращения воздействия на окружающую среду в прошлом году Еврокомиссия утвердила «Зеленый курс» и Стратегию водорода.