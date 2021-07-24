Может завершиться конкурс на оценку проекта ветряных установок в Балтийском море

Nuotrauka pixabay.com

В ближайшее время может завершиться международный конкурс на проведение оценки влияния на окружающую среду ветряных электростанций в Балтийском море. Конкурс может завершиться подписанием договора с его победителем — институтом приморских исследований и планирования Pajurio tyrimu ir planavimo institutas на предварительную стоимость 1,9 млн евро.

Это будет сделано после того, как другой участник конкурса – компания Sweco Lietuva решила и далее не обжаловать неблагоприятное для нее решение Вильнюсского окружного суда. О решении остановить свое участие в проекте из-за сжатых сроков его реализации сообщил BNS президент Sweco Lietuva Артурас Абромавичюс.

В начале июля Вильнюсский окружной суд отклонил заявление Sweco Lietuva о пересмотре предложений по оценке экономической выгоды проекта и составить новую очередность предложений.

Литва планирует установить в море парк ветрогенераторов мощностью 700 мегаватт. Он будет вырабатывать до 3 тераватт-часов электроэнергии в год, что будет удовлетворять до одной четвертой потребности в ней в Литве. Парк будет строиться примерно в 30 км от берега. Проект создать более 1,3 тыс. рабочих мест. У Литвы пока нет ветряных парков в море.