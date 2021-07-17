Идет поиск подрядчика работ линии ЛЭП Вильнюс-Нерис

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В свете синхронизации Литвой линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой был объявлен новый конкурс на проектировку и подрядчика работ новой ЛЭП Вильнюс-Нерис (Вилия).

Эта наземная линия укрепит ЛЭП Вильнюсского региона и обеспечит надежные поставки электроэнергии жителям и бизнесу, говорится в сообщении оператора системы линий электропередачи- компании Litgrid.

В нем отмечается, что проходящая по воздуху линия Вильнюс-Нерис мощностью 330 киловольт, вместе с реконструированной в прошлом году линией ТЭС Lietuvos elektrine-Vilnius и действующей линей Lietuvos elektrine-Neris, создадут вокруг столицы кольцо в330 киловольт, которое обеспечит надежные поставки в Вильнюсском регионе в свете синхронизации с континентальной Европой.

Прокладка этой воздушной линии Вильнюс-Нерис является одним из 14 утвержденных правительством проектов синхронизации государственной важности.

Сейчас электроэнергетическая система Литвы действует синхронно с системой IPS/UPS, объединяющей системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.