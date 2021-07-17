Бавария берет курс на «вакцинацию на ходу»

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Власти Германии в последнее время немного озабочены замедлением темпов вакцинации населения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дело дошло даже до того, что власть имущие стали раздумывать над введением различных, неординарных путей стимулирования людей на прохождение иммунизации. Среди последних идей особый интерес вызвала концепция «вакцинации на ходу».

Суть ее в том, что людям предлагается быстрая прививка без потери времени. В частности, Бавария уже заявила, что с помощью этого метода хотела бы повысить уровень вакцинации. Глава земельного правительства Маркус Седер объявил об этом на заседании Кабинета министров. Он объяснил, что люди всё время куда-то спешат, находятся в постоянной гонке со временем. Он пообещал «больше свободы» для полностью вакцинированных людей.

Кроме того, он предложил отменить карантинные правила на дважды вакцинированных людей. По его мнению, есть прямая связь между увеличением числа прививок, особенно среди подростков и молодых взрослых, и дальнейшими шагами в сторону открытости общества. «Больше вакцинированной молодежи – тем проще уступки вроде открытых клубов или дискотек», — отметил Седер.