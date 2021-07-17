Международная компания MSC возобновила деятельность в Клайпедском порту

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Всемирная компания судоходства Mediterranean Shipping Company (MSC) после двухгодичного перерыва возобновила деятельность в Клайпедском порту и начинает действовать как региональный центр распределения грузов, принимающий океанские суда.

Клайпедский порт сообщил, что уже прибыло контейнерное судно MSC Naomi. Руководитель порта Альгис Латакас заявил, что MSC внесла Клайпедский порт в маршрут, соединяющий Северо-Западную Европу с Индией и Пакистаном.

«Этот судоходный маршрут связан напрямую с портами Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, Джибути, Соединенного Королевства, Италии, Франции и других стран, поэтому я верю, что он откроет новые ниши для альтернативных грузов», – отметил в пресс-релизе А. Латакас.

Глава клайпедской компании Klaipedos smelte, которая находится в управлении MSC, Римантас Юшка отметил, что пандемия вынудила судоходные компании искать новые и более гибкие решения.

«Вызванные пандемией замедления в цепочках доставок, нехватка пустых контейнеров, дисбалансы в мировой торговле обуславливают пробки в традиционных портах и побуждают судоходные компании искать новые, более гибкие решения при сохранении качества морских перевозок», – отметил в сообщении Р. Юшка.

По данным порта, не исключается, что в будущем Klaipedos smelte может быть внесена в ротацию и других океанских судоходных маршрутов, оцениваются возможности захода в Клайпедский порт и крупнейших в мире судов-контейнеровозов, вместимостью до 24 тыс. ДФЭ и длиной – 400 метров.

Планируется, что суда вместимостью 7-10 тыс. ДФЭ в Клайпеде будут швартоваться раз в неделю.

Р. Юшка в прошлом году сообщал BNS, что в рамках подготовки к возврату океанских судов MSC, международная компания в 2018-2020 годах инвестировала почти 65 млн евро, из них 23,2 млн евро – в реконструкцию площадок контейнерного терминала и строительство новых площадок, 38,5 млн евро – в новую погрузочную технику, а еще 3 млн евро –в прочее оборудование.

MSC внесла Клайпеду в международные океанские маршруты в 2018 году, однако на следующий год временно приостановила это решение.

У входящей в MSC компании Terminal Investment Limited (TIL) 65 контейнерных терминалов в мире, среди них и литовская Klaipedos Smelte.