Икона Божией Матери «Скоропослушница»

Возьмем классический пример: благосеннолиственное древо. Это один из многочисленных эпитетов, относящихся к Богородице. Разложим на составляющие. Благо – добро, это все, что вызывает положительные эмоции. Сень – тень. Листва – листва и есть, крона. Таким образом, это древо – не что иное, как дерево, создающее своей кроной приятную прохладу в жаркий день.

И еще один пример, непосредственно относящийся к сегодняшней теме. Скоропослушница. Давайте разгадаем и этот несложный ребус названия иконы. Скоро- — тут все понятно. Послушным называют человека, который делает то, о чем его просят. И еще. Когда мы просим послушать, хотим, чтобы нас не только услышали, но и отреагировали на нашу просьбу. Вот и получается, что Скоропослушница – это Та, Кто быстро откликается на наши желания.

Этот древний образ был написан в Х веке в афонском монастыре архангелов Михаила и Гавриила Дохиар. Правда, лет шестьсот он был безымянным. Находился он в нише у входа в трапезную (монастырскую столовую). В 1664 году трапезарем в обители был монах по имени Нил. Должность эта не особо чтимая, но необходимая и хлопотная. Обязанность трапезаря — следить за трапезой. Говоря современным языком, это и кухонный рабочий, и официант. Много раз по долгу службы проходил Нил мимо этой иконы с чадящей лучиной. И вот однажды ночью он услышал: «Не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа». «Наверное, кто-то из братии шутит», — подумал Нил и пошел по своим делам. Через некоторое время, когда он со своим дымящим факелом вновь шел там же, раздался голос: «Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?!» При этих словах Нил ослеп.

Когда братия узнала о случившемся, перед образом зажгли неугасимую лампаду, а новому трапезарю было велено каждый раз, как он будет проходить мимо иконы, возжигать фимиам. Несколько дней и ночей бедный Нил, не отходя от образа, молил Божью Матерь. И вот наконец он опять услышал знакомый голос, который возвестил ему о прощении и о том, что икона эта теперь будет называться Скоропослушницей.

После этого события было установлено особое и постоянное чествование прославленной иконы 9 (22 по н.ст.) ноября. Проход в трапезную со стороны, где находилась икона, был закрыт, а место вокруг чудотворного образа огорожено. С правой стороны от иконы в трапезной был сооружен храм в честь иконы Скоропослушницы. До сих пор с тех далеких времен у образа неотлучно находится выбранный братией иеромонах (монах-священник), который утром и вечером молится и следит за неугасимой лампадой. Сейчас перед иконою теплится двадцать лампад, из них шесть неугасимых — все они пожертвованы христианами в разное время в память о совершившихся чудотворениях.

Когда нужна безотлагательная помощь, человек обращается к Скоропослушнице. Только не надо забывать, что (а верующие люди это твердо помнят) — нам не дано знать, что на самом деле нам полезно, поэтому в акафисте «Скоропослушнице» есть такие слова: «… прошения наши во благо исполняющая». Вот такая оговорка нам, современным и самоуверенным. Божия помощь придет, Господь поможет, но только в том, что нам во благо.

В Россию первый список с этой иконы попал в 1872 году. Он находился в Троицком Лютиковом монастыре в 6 км от г. Перемышля Калужской губернии. Прислал его с Афона выходец из этих мест Александр Фролов. В советские годы городок был понижен в статусе и превратился в село, а обитель вообще сровняли с землей, и что стало с иконой — неизвестно.

Через 15 лет с Афона был перенесен в Москву еще один список. От греческого оригинала Х века этот образ отличается манерой письма, но композиция (Одигитрия-Путеводительница) в целом была сохранена.

Но существует очень необычный образ «Скоропослушницы». Аналогов ему нет ни в русской, ни в греческой иконописи. На нем Богородица изображена без Младенца с молитвенно простертой правой рукой. Находится эта икона в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга. Поэтому ее называют Невской, в отличие от Афонской.

Много почитаемых списков «Скоропослушницы» можно встретить в наших храмах. Один из них в Таллинской Скорбященской церкви.

И в заключение хочу напомнить, что на следующей неделе, 28 ноября, начинается Рождественский пост. Хоть он и не так строг, как Великий или Успенский, но довольно продолжителен. И чем честнее мы его проведем, тем радостней для нас будет Рождество.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви