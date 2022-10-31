Илон Маск арендовал на Хеллоуин замок Дракулы

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, основатель компании Tesla и с пятницы глава Twitter, арендует замок Бран для частной вечеринки на Хэллоуин с участием миллиардеров и голливудских звезд. Об этом сообщает румынское Știrile PRO TV.

Среди гостей будут актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сэндстром, а также миллиардер Питер Тиль, основатель компании Pay Pal.

Вечеринка планируется закрытой и подробности о ней стараются не разглашать. Однако журналисты утверждают, что договоренность об аренде замка Бран предусматривает, что на его территории высадятся несколько частных вертолетов. В самом замке должны разместиться несколько сотен гостей.

Замком Дракулы обычно называют замок Бран, который расположен неподалеку от города Брашов. Он является одной из главных достопримечательностей Румынии. Свое неофициальное название он получил из-за того, что реальный прототип Дракулы, князь Влад ІІІ Цепеш, часто останавливался в замке в XV веке.

Как уже сообщалось, Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.