Минобороны РФ объявило о прекращении мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России в понедельник, 31 октября, объявило о завершении всех мероприятий частичной мобилизации в РФ.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — говорится в сообщении.

Утверждается, что «в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации.