Иммунитет к коронавирусу есть у 17% населения Литвы – А. Дулькис

Министр также отметает критику по поводу того, что процесс вакцинации идет слишком медленно, что накапливаются остатки вакцины. По данным А. Дулькиса, использовано более 90% полученных вакцин, а число неиспользованных вакцины растет за счет получения новых партий.

«Использовано более 90% вакцин, если вчерашнее утром мы встретили с 328 тыс. доз вакцин, то все они были распределены, на центральных складах ничего не было. Вчера к нам прибыла дополнительная партия вакцин, сегодня прибудут еще более 30 тыс. вакцин AstraZeneca, если сегодня кто-то бросит взгляд на открытые данные, которые мы предоставляем, то вновь увидит остаток, но вакцины уже должны отправиться по своим рабочим местам», – сказал министр.