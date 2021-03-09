Иммунитет к коронавирусу есть у 17% населения Литвы – А. Дулькис

Иммунитет к коронавирусу (COVID-19) есть у 17% населения Литвы, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.
«Если посмотреть на процент иммунизации в Литве, то он уже составляет почти 17%, первой дозой вакцины привиты почти 7,5% населения, второй дозой – 3%, антитела есть у – 1%, и переболевшие – 5%, поэтому 17% нашего населения уже обладают иммунитетом», – сказал во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas А. Дулькис.
Министр также отметает критику по поводу того, что процесс вакцинации идет слишком медленно, что накапливаются остатки вакцины. По данным А. Дулькиса, использовано более 90% полученных вакцин, а число неиспользованных вакцины растет за счет получения новых партий.
«Использовано более 90% вакцин, если вчерашнее утром мы встретили с 328 тыс. доз вакцин, то все они были распределены, на центральных складах ничего не было. Вчера к нам прибыла дополнительная партия вакцин, сегодня прибудут еще более 30 тыс. вакцин AstraZeneca, если сегодня кто-то бросит взгляд на открытые данные, которые мы предоставляем, то вновь увидит остаток, но вакцины уже должны отправиться по своим рабочим местам», – сказал министр.
По последним данным, опубликованным Департаментом статистики в понедельник, в данный момент в Литве обеими дозами вакцинами привиты 210 тыс., или 7,5% жителей Литвы. Привита почти треть (около 31%) жителей старше 80 лет.
В стране используются вакцины от COVID-19, одобренные Европейским фармацевтическим агентством, производства: Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.