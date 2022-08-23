Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Cопредседатель Консервативной партии Великобритании Эндрю Стефенсон объявил, что результаты выборов британского премьера станут известны 5 сентября.
Пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны, прошел в Великобритании 20 июля. В финал избирательной кампании вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Победителя в последнем туре голосования будут выбирать все члены партии. На сегодняшний день их около 200 тыс. Ожидается, что Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру не раньше, чем 6 сентября.belta.by