Исход войны в Украине определит будущее Европы – Науседа

По его словам, страны должны продолжать помогать Украине как в военном отношении, так и путем поддержки ее экономики.

«Наша помощь критически важна в обеих сферах — военном потенциале страны и экономическом функционировании. Мы должны быть готовы восстановить страну – сейчас», – сказал Науседа.

Как сказал президент, агрессия России против Украины, начавшаяся восемь лет назад в Крыму, продолжается, и полуостров должен вернуться к своему законному владельцу.

«Мы видим, как Россия использует Крымский полуостров для новых жестоких атак против Украины. Оккупация должна закончиться, Крым должен быть возвращен законному владельцу — Украине, должны прекратиться притеснения и преследования, должны быть освобождены украинцы, брошенные за решетку во время оккупации», — заявил президент.

Науседа еще раз подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против России, отказа от энергоресурсов этой страны, как это сделала Литва.

«Крымская платформа» — дипломатическая инициатива Украины, направленная на привлечение внимания международного сообщества к незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Выступая на встрече «Крымской платформы», президент также подчеркнул, что очевидно, что политика попустительства России не является правильным выходом из сложившейся ситуации. По словам литовского лидера, единственным решением является постоянная поддержка Украины и дальнейшая изоляция России.

Во второй встрече «Крымской платформы» также приняли участие президенты Польши, Хорватии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Словакии, Турции, Молдавии, Грузии, Франции, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Участники встречи приняли совместное заявление, в котором договорились продолжать требовать от России прекращения незаконной оккупации Крыма и возвращения его территорий Украине. В заявлении также осуждается неспровоцированная военная агрессия России против Украины и содержится призыв к России немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из всех районов страны, включая Крым.

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