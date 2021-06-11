Индексация пенсий

Министерство социальной защиты и труда намерено связать формулу индексации с уровнем нищеты. Соцмин сообщил, что сейчас уровень нищеты среди пенсионеров составляет 32%, а к 2030 году он должен снизиться до 25%. «Когда будет достигнут этот показатель, мы сможем пересмотреть формулу индексации», – сказала М.Навицкене.

Она подчеркнула, что быстрее пенсии будут расти со следующего года. «Перемены должны начаться с 2022 года, и пенсии должны расти быстрее», – заметила министр. Она сказала, что на это хватит денег из бюджета Содры. Парламенту Литвы план по более быстрой индексации пенсий должны представить осенью 2021 года.

Пенсии в Литве повышают ежегодно – их рост связан с ростом экономики и средней зарплаты в стране. Содра в марте 2021 года сообщила, что в этом году пенсии выросли на 9,58%: у людей с необходимым стажем – на 41 евро до 440 евро, а общая – на 38 евро, до 415 евро. В январе 2021 года в Литве было 614 000 получателей пенсий по старости.

Содра напоминает, что для начисления пенсий собирает данные о месте работы жителей, сроках работы и зарплатах с 1994 года. Данные собирают на основе информации, предоставленной работодателями. Если человек не согласен с данными о стаже, он должен письменно обратиться в территориальное отделение Содры, тогда специалисты рассматривают каждый случай в индивидуальном порядке. Свой стаж можно проверить на своей личной странице на сайте sodra.lt.

Прием посетителей

Содра уже принимает посетителей в своих отделениях. Желающим попасть на прием необходимо регистрироваться заранее и приходить точно в указанное время.

С 14 июня начнут принимать клиентов и подразделения налоговой инспекции в пяти крупных городах страны. А с 1 июля начнут работать все подразделения налоговой инспекции.

Кроме того, с начала июля зарегистрировавшиеся клиенты смогут посещать Службу занятости.

Напомним, что во время карантина все эти ведомства предоставляли консультации только в удаленном режиме.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ