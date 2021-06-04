Мэрия Вильнюса не выдала разрешение на новый марш в защиту семьи

«Это никакой не протест, и никакое ни конституционное право реализовывать свои политические взгляды, это политический фестиваль. Честно говоря, мы не можем разрешить, чтобы во время карантина, когда сами организаторы ходят без масок и не соблюдают правила, не говоря уже о том, что не обеспечивалась безопасность, чтобы этот фестиваль продолжался, когда нет, против чего протестовать, и это фальшиво», – сказал мэр Вильнюса в пятницу радиостанции LRT.

По словам Р. Шимашюса, первое разрешение в мае на проведение марша в Парке Вингис было выдано с учетом того, что у мероприятия были явные «элементы протеста», то есть его участники выступали против рассматриваемых в сейме проектов.