Социальные потребности инвалидов

Министерство социальной защиты и труда сообщает, что с 1 июля останутся всего два уровня спецпотребностей для людей пенсионного возраста вместо нынешних трех – средний и высокий.
Пожилые люди с установленным сейчас низким уровнем недуга должны обратиться в территориальное отделение Службы по установлению инвалидности и трудоспособности. Их потребности не будут оценивать заново. Легкий недуг будет приравниваться к среднему уровню спецпотребностей. При этом человеку выдадут новое удостоверение.
В то же время с середины года вырастут размеры льгот по инвалидности для пожилых людей. В частности, больше сеньоров смогут ездить на общественном транспорте за полцены. У них также будет возможность бесплатно сделать новый паспорт или ID-карточку.
Когда имеющий инвалидность человек достигает пенсионного возраста, ему устанавливается уровень специальных потребностей. С 1 июля этого года будут действовать:
• высокий уровень специальных потребностей. Он касается лиц, которым установлена особая потребность в постоянном уходе первого или второго уровня, или тех, кому до достижения пенсионного возраста был установлен уровень трудоспособности 0-30%.
• средний уровень специальных потребностей. Он устанавливается для лиц, которые были определены как имеющие особую потребность в постоянном присмотре или помощи первого или второго уровня, или для тех, кому до достижения пенсионного возраста был установлен уровень трудоспособности 35-55%.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ