Социальные потребности инвалидов

В то же время с середины года вырастут размеры льгот по инвалидности для пожилых людей. В частности, больше сеньоров смогут ездить на общественном транспорте за полцены. У них также будет возможность бесплатно сделать новый паспорт или ID-карточку.

Когда имеющий инвалидность человек достигает пенсионного возраста, ему устанавливается уровень специальных потребностей. С 1 июля этого года будут действовать:

• высокий уровень специальных потребностей. Он касается лиц, которым установлена ​​особая потребность в постоянном уходе первого или второго уровня, или тех, кому до достижения пенсионного возраста был установлен уровень трудоспособности 0-30%.

• средний уровень специальных потребностей. Он устанавливается для лиц, которые были определены как имеющие особую потребность в постоянном присмотре или помощи первого или второго уровня, или для тех, кому до достижения пенсионного возраста был установлен уровень трудоспособности 35-55%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ