default image
Центр крови: из-за высокой потребности в крови создалась чрезвычайная ситуация

Подробнее...
default image
Ватикан впервые назначил женщину на высокий пост

Подробнее...
default image
Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент "минимального доверия"

Подробнее...
default image
Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС

Подробнее...
default image
Правительство РФ подало в отставку

Подробнее...
default image
Активисты призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце

Подробнее...
default image
Министерство обороны обнародовало списки призывников 2020 года

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Подробнее...
default image
К.Мажейка: В.Лаукис остается на посту главы департамента по делам окружающей среды

Подробнее...
default image
Правительство Польши выделит около 9,5 млн евро на социализацию пожилых людей

Подробнее...
default image
"Брексит" привнесет изменения в авиацию, однако хаоса можно будет избежать

Подробнее...
default image
Парламент Ирландии распущен

Подробнее...
default image
Ignitis стало крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии

Подробнее...
default image
США расширили санкции против КНДР

Подробнее...
default image
На этой неделе в Литве ожидаются рекорды тепла

Подробнее...
default image
В президентском дворце – беседа о бюджете ЕС на 2021-2027 годы

Подробнее...
default image
В Чехии хотят ограничить рекламу медицинских препаратов

Подробнее...
default image
Лиссабон становится Зеленой столицей-2020

Подробнее...
default image
Впервые за 28 лет население Литвы росло - статистика

Подробнее...
default image
Krekenavos agrofirma отправила первую партию говядины в Китай

Подробнее...
Общество,Сеньорам

Индексированные пенсии – уже с января

  • Фото pixabay.com

С января 2020 года Фонд социального страхования («Содра») начинает платить уже увеличенные пенсии. Напоминаем, что с января все пенсии индексируются на 8,11%, кроме того, парламент Литвы принял решение на 1,83% увеличить базовый размер пенсии.

«Увеличенные пенсии жители Литвы получат уже в январе – раньше, чем указано в поправках к закону о социальном страховании», – сказала директор «Содры» Юлита Варанаускене. Только получатели пенсий, которые вышли на предварительную пенсию, не достигнув пенсионного возраста по старости, получат повышенные пенсии в феврале, поскольку им пенсии платят за прошлый месяц, сообщает «Содра».

По данным «Содры», средняя пенсия жителей, у которых есть необходимый 30-летний стаж, с января увеличится на 34 евро: на 31 из-за индексации и на 3 — из-за повышения размера базовой пенсии. Всего с января пенсии в среднем увеличатся на 9%.

Из госбюджета и бюджета «Содры» выделят на 239,8 миллиона евро больше, чем в прошлом году, на пенсии по старости и по инвалидности. Дополнительные 12,3 миллиона евро предназначены для людей, получающих самую низкую пенсию.

реклама

Для индексации базовой пенсии выделят еще 15,9 миллиона евро, или в среднем 3,5 евро на человека.

В Литве пенсионеры являются одной из уязвимых социальных групп. Крупнейший в стране банк SEB в декабрьском анализе литовской экономики отметил, что финансовое благополучие жителей растет, однако по-прежнему самой малообеспеченной частью общества остаются пенсионеры. «Каждый второй пенсионер утверждает, что ему недостает средств на покупку еды и одежды», — утверждает экономист SEB Тадас Повиляускас. Согласно исследованию Eurostat, балтийская республика занимает худшие позиции в рейтинге стран ЕС, в которых пенсионеры чаще всего находятся на грани бедности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600