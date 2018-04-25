Индексированные пенсии – уже с января

С января 2020 года Фонд социального страхования («Содра») начинает платить уже увеличенные пенсии. Напоминаем, что с января все пенсии индексируются на 8,11%, кроме того, парламент Литвы принял решение на 1,83% увеличить базовый размер пенсии.
«Увеличенные пенсии жители Литвы получат уже в январе – раньше, чем указано в поправках к закону о социальном страховании», – сказала директор «Содры» Юлита Варанаускене. Только получатели пенсий, которые вышли на предварительную пенсию, не достигнув пенсионного возраста по старости, получат повышенные пенсии в феврале, поскольку им пенсии платят за прошлый месяц, сообщает «Содра».
По данным «Содры», средняя пенсия жителей, у которых есть необходимый 30-летний стаж, с января увеличится на 34 евро: на 31 из-за индексации и на 3 — из-за повышения размера базовой пенсии. Всего с января пенсии в среднем увеличатся на 9%.
Из госбюджета и бюджета «Содры» выделят на 239,8 миллиона евро больше, чем в прошлом году, на пенсии по старости и по инвалидности. Дополнительные 12,3 миллиона евро предназначены для людей, получающих самую низкую пенсию.
Для индексации базовой пенсии выделят еще 15,9 миллиона евро, или в среднем 3,5 евро на человека.
В Литве пенсионеры являются одной из уязвимых социальных групп. Крупнейший в стране банк SEB в декабрьском анализе литовской экономики отметил, что финансовое благополучие жителей растет, однако по-прежнему самой малообеспеченной частью общества остаются пенсионеры. «Каждый второй пенсионер утверждает, что ему недостает средств на покупку еды и одежды», — утверждает экономист SEB Тадас Повиляускас. Согласно исследованию Eurostat, балтийская республика занимает худшие позиции в рейтинге стран ЕС, в которых пенсионеры чаще всего находятся на грани бедности.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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