Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис считает удачной практику перевода «детских денег» асоциальным семьям не на банковские счета, а на семейные карточки. Л. Кукурайтис считает, что такая практика дает больше шансов, что деньги пойдут по назначению, однако, признает, что и тут бывают случаи мошенничества и злоупотреблений. Министр говорит, что используются и другие формы перевода средств с максимальной пользой для детей: на оплату коммунальных счетов, посещение кружков и спортивных секций.

Для сравнения — пособия на детей в других европейских странах, по данным зарубежных СМИ:

Германия. На первого и второго ребенка государство платит по 194 евро/мес., на третьего – 200 евро/мес., на четвертого – 225 евро/мес.

Великобритания. «Детские деньги» платят каждую неделю. По данным 2018 г., эта сумма составляла 23 евро на первого ребенка, по 15 евро – на остальных. Пособия платят до достижения ребенком 16 лет, а если он учится — то до 20.

Ирландия. На каждого ребенка в возрасте до 16 лет (учащимся и инвалидам — до 18 лет) государство выделяет ежемесячно по 140 евро.

Дания. Пособие на ребенка уменьшается по мере его взросления, платят пособие до 17 лет. Максимальная сумма – 605 евро в квартал, минимальная – 377 евро. Размер пособия зависит от доходов родителей.

Нидерланды. На ребенка до 6 лет платят 58 евро/мес., 6-11 лет – 70 евро/мес., 12–17 лет – 82 евро/мес.

Испания. При рождении первого ребенка полагается одноразовая выплата в размере минимальной месячной зарплаты (ММЗ) – 735 евро, второго ребенка – 4 ММЗ, третьего – 8 ММЗ, четвертого и последующих – 12 ММЗ. Хотя бы один из родителей должен быть постоянным жителем Испании и иметь место жительства.

Турция. Одноразовая выплата при рождении первого ребенка – 45 евро, второго – 60 евро, остальных – 90 евро. Родители также получают по 19 евро/мес. на каждого ребенка. Один из родителей должен иметь турецкое гражданство и проработать в стране последние четыре месяца.

Франция. Пособия платят только с рождением второго ребенка – 131 евро/мес., с рождением третьего – 299 евро/мес., четвертого и последующих – плюс еще 168 евро/мес. На каждого новорожденного выплачивается единовременное пособие в размере 941 евро, при усыновлении – 1883 евро.

Бельгия. На первого ребенка родители получают 95 евро/мес., на второго – 177 евро/мес., на третьего – 264 евро/мес. Эти выплаты могут получать все работающие по трудовому контракту в Бельгии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ