Информация для избирателя

Вся наиболее важная информация о выборах публикуется на веб-сайте Центральной избирательной комиссии по адресу: www.vrk.lt, на портале электронных услуг «Rinkėjo puslapis» по адресу: www.rinkejopuslapis.lt и в социальной сети Центральной избирательной комиссии на Facebook.

Горячая линия начнет функционировать 16 сентября 2020 г.

Короткий номер 1855 позволяет звонить из всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.

По телефону 1855 вы можете узнать:

• указаны ли вы в списке избирателей;

• в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;

• о возможности досрочного голосования, если избиратель не находится в своем избирательном округе в день выборов;

• как голосовать, если вы заболели и не сможете прибыть на свой избирательный участок в день выборов;

• как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии;

• прочее.

Желающим получить подробную информацию о своей регистрации в списке избирателей будет предложено указать свое имя, фамилию и личный идентификационный номер. Личная информация избирателя по этому телефону не предоставляется. Короткий телефонный номер 1855 можно использовать для сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Анонимные жалобы избирателей не будут регистрироваться.

О возможных нарушениях избирательного законодательства можно сообщить в Центральную избирательную комиссию по электронной почте: rinkim@vrk.lt.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики