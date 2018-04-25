Информация для избирателя

Вся наиболее важная информация о выборах публикуется на веб-сайте Центральной избирательной комиссии по адресу: www.vrk.lt, на портале электронных услуг «Rinkėjo puslapis» по адресу: www.rinkejopuslapis.lt и в социальной сети Центральной избирательной комиссии на Facebook.
Горячая линия начнет функционировать 16 сентября 2020 г.
Короткий номер 1855 позволяет звонить из всех сетей операторов Литвы. Стоимость звонка – согласно тарифам вашего плана.
По телефону 1855 вы можете узнать:
• указаны ли вы в списке избирателей;
• в каком избирательном округе, участке вы можете проголосовать;
• о возможности досрочного голосования, если избиратель не находится в своем избирательном округе в день выборов;
• как голосовать, если вы заболели и не сможете прибыть на свой избирательный участок в день выборов;
• как связаться с избирательной комиссией самоуправления или участковой избирательной комиссией, узнать адрес комиссии;
• прочее.
Желающим получить подробную информацию о своей регистрации в списке избирателей будет предложено указать свое имя, фамилию и личный идентификационный номер. Личная информация избирателя по этому телефону не предоставляется. Короткий телефонный номер 1855 можно использовать для сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Анонимные жалобы избирателей не будут регистрироваться.
О возможных нарушениях избирательного законодательства можно сообщить в Центральную избирательную комиссию по электронной почте: rinkim@vrk.lt.
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики