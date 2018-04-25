Определение результатов выборов

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В одномандатном округе кандидат считается избранным:

• если в выборах приняли участие не менее 40 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей по этому избирательному округу, и этот кандидат получил более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах;

• если в выборах участвовало менее 40 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей по этому избирательному округу, и этот кандидат получил наибольшее, но не менее 1/5 всех голосов избирателей, внесенных в списки избирателей этого избирательного округа.

Если в выборах приняли участие более двух кандидатов и член Сейма не был избран в первом голосовании, повторное голосование проводится через две недели после дня выборов, в котором участвуют два кандидата, получивших наибольшее количество голосов.

При повторном голосовании кандидат, получивший большее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в выборах, считается избранным. Если оба кандидата получили одинаковое количество голосов, то членом Сейма становится кандидат, получивший больше голосов при первом голосовании. Если оба кандидата в первом голосовании получили одинаковое количество голосов, они становятся членами Сейма по жребию.

В многопартийном округе список партийных кандидатов участвует в распределении мандатов членов Сейма, только если за него проголосовало не менее 5 процентов избирателей, принявших участие в выборах. Общий список кандидатов или список, приравненный к общему списку кандидатов, могут получить мандаты членов Сейма (участвовать в распределении мандатов) только в том случае, если за него проголосовало не менее 7 процентов избирателей, принявших участие в выборах.

Если менее 60 процентов всех избирателей проголосовали за списки, участвующие в распределении мест, то право участвовать в распределении мест получает список, который не участвовал в распределении мест (списки, за которые проголосовало одинаковое количество избирателей) с наибольшим числом избирателей. Таким же образом число списков кандидатов, имеющих право участвовать в распределении мест, будет дополнительно увеличено до числа, когда не менее 60 процентов всех избирателей, принявших участие в выборах, проголосовали за списки кандидатов, участвующих в распределении мест.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики