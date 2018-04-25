Избирательные бюллетени

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Всем избирателям, намеревающимся голосовать, будут предложены два избирательных бюллетеня: один — для голосования за кандидата в одномандатном округе, а другой — для списка кандидатов в многомандатном округе.

В одномандатном избирательном бюллетене все кандидаты в члены Сейма будут расположены в алфавитном порядке. Имя (имена) и фамилия (-и) каждого кандидата в члены Сейма будут указаны в бюллетене рядом с названием партии (их коалиции), которая его выдвинула, или будет отмечено, что он «Самовыдвиженец» («Išsikėlė pats»).

В многомандатном избирательном бюллетене все списки кандидатов располагаются в порядке возрастания в соответствии с присвоенными им выборными номерами. В бюллетене должно быть указано название партии или их коалиции, после чего в скобках указывается имя ее лидера, а название коалиции – названиями входящих в нее партий. По просьбе партии рядом с ее названием может быть представлено черно-белое изображение эмблемы (знака) партии. Во второй части многомандатного избирательного бюллетеня есть пять специальных окон, в которых избиратель имеет право составить рейтинг кандидатов в выбранном списке путем голосования, вписывая выборные номера кандидатов в окна.





Следует отметить, если избиратель несколько раз вписывает в рейтинг номер одного кандидата в окно, ему будет предоставлен только один приоритетный голос. Если избиратель не составляет рейтинг кандидатов в списке партии или их коалиции, избирательный бюллетень в результате не считается недействительным, таким образом избиратель выразит свое одобрение списку, составленному политической партией или их коалицией.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики