Подкуп избирателей

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правовыми актами, регламентирующими выборы, запрещается прямая или косвенная купля голосов избирателей, поощрение посредством подарков или иного вознаграждения избирателей и лиц, имеющих избирательное право, чтобы побудить избирателя голосовать или не голосовать и /или голосовать за или против того или иного лица, выдвигаемого кандидатом или списком кандидатов, а также обещание вознаграждения избирателям за голосование после выборов с целью воздействовать на волеизъявление граждан и иначе препятствовать реализации права граждан. Закон предусматривает юридическую ответственность лиц, нарушивших эти положения законодательства.

Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, использовавшее психологическое давление, обман или мошенничество в отношении другого лица, имеющего право участвовать в выборах или голосовать на референдуме, с целью повлиять на него или его волю, или эти действия были осуществлены против лица, имеющего право быть избранным, наказывается общественными работами или штрафами, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. Лицо, которое организовывало, систематически осуществляло вышеуказанные действия, либо если выборы или референдум в результате были признаны недействительными, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до шести лет. Юридическое лицо также несет ответственность за эти правонарушения.

Подкупом избирателей не является безвозмездное распространение среди избирателей: предвыборных программ, биографий, буклетов и информационных брошюр, календарей, открыток, наклеек информационного содержания. Данная печатная продукция должна быть помечена символами политической партии, списком кандидатов, кандидатом или лицом, которое предназначено для выдвижения или намерено выставить свою кандидатуру в Сейм.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики