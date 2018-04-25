Способы голосования

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Избиратели имеют право голосовать на выборах в Сейм Литовской Республики не только в день выборов.

Лица, которые не могут присутствовать на избирательном участке в день выборов, могут голосовать заранее. При голосовании избиратель должен будет предъявить документ (например, удостоверение личности, удостоверение личности водителя, студента или пенсионера или любой другой документ, который содержит фотографию и личный код).

Голосование в специальных точках голосования

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

В специальных точках голосования могут проголосовать избиратели, находящиеся:

• в медицинских учреждениях (кроме амбулаторных), учреждениях социального ухода и опеки;

• в воинских частях;

• в местах содержания под стражей, следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях.

Голосовать в специальных точках голосования возможно только в установленных специальных точках для голосования. Голосование организуется по рекомендации руководителей вышеуказанных органов в часы, установленные окружной избирательной комиссией в последнюю среду, четверг или пятницу перед днем ​​выборов, т.е. 7-9 октября 2020 г. Следует отметить, что медицинские работники (такие, как врачи или администрация учреждения) не имеют права голоса на специальном избирательном участке в своем учреждении.

Голосование в воинских частях за рубежом осуществляется в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией по предложению министра национальной обороны.

Избиратель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Списки специальных пунктов перед выборами публикуются на сайте Центральной избирательной комиссии по адресу: www.vrk.lt.

Голосование на дому

Фото с сайта lrv.lt

На выборах в Сейм Литовской Республики голосовать на дому могут избиратели:

• с ограниченными возможностями;

• из-за болезни временно не трудоспособные избиратели;

• избиратели, достигшие 70- летнего возраста и старше.

Заявления избирателей о голосовании на дому подаются до 7 октября 2020 года.

Заявления избирателей о голосовании на дому подаются в окружные избирательные комиссии:

— заявления избирателей о голосовании на дому, проживающих на территории конкретного избирательного участка, принимаются при вручении им уведомления о выборах, избиратель может составить рукописное заявление и вручить егочлену избирательной комиссии. Форму заявления можно найти на сайте комиссии www.vrk.lt.

— электронное заявление можно заполнить на портале электронных услуг «Rinkėjo puslapis» по адресу: www.rinkejopuslapis.lt

Избиратель, который в силу физических недостатков или ограниченных возможностей не может сам заполнить заявление о голосовании на дому или вручить ее в местную избирательную комиссию, может поручить выполнить это вместо него члену своей семьи, или соседу, или ухаживающему за ним лицу, или члену комиссии. Эти лица подписываются под заявлением избирателя и указывают свое имя, фамилию и личный код.

Информация о праве голоса избирателей на дому с 16 сентября 2020 года предоставляется по короткому номеру 1855.

Голосование на дому состоится в последнюю пятницу и субботу перед днем ​​выборов, т.е. 9-10 октября 2020 г. с 8 до 20 часов.

Досрочное голосование в самоуправлениях

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Избиратели, которые по разным причинам в день выборов не могут прибыть для голосования на свой избирательный участок, имеют возможность проголосовать досрочно. Голосовать досрочно можно во всех помещениях самоуправления, на территории которого расположен избирательный округ, по месту работы мэра (директора администрации).В целях максимальной защиты избирателей и членов избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия увеличила количество дней досрочного голосования в муниципалитетах. В 2020 году досрочное голосование пройдет с 5 по 8 октября, т.е. с понедельника по четверг (повторное голосование с 19 по 22 октября). Кроме того, продлено время работы комиссий — избиратели смогут проголосовать с 7 до 20 час. Данные меры помогут регулировать потоки избирателей и избежать скопления людей. В то же время — это отличная возможность для избирателей спланировать свое время, комфортно приехать в выбранное место и выполнить свой гражданский долг. Важно отметить, что пандемия Covid19 в этом году существенно повлияла на организационный процесс, в этом году мы рекомендуем брать с собой три предмета при посещении избирательных участков: удостоверение личности, средства защиты рта и носа и ручку.

Если избиратель приходит на голосование без средств индивидуальной защиты, члены избирательных комиссий предоставят их избирателю. Средства индивидуальной защиты будут выделены Минздравом из Госрезерва. Помимо этого, будут выдаваться и письменные принадлежности, а после голосования члены избирательных комиссий будут их регулярно дезинфицировать.

Голосование за границей

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Граждане Литовской Республики, обладающие правом голоса, проживающие за границей или временно находящиеся там, могут голосовать на выборах в Сейм Литовской Республики. Избиратели, которые не могут вернуться в Литву в период досрочного голосования и в день выборов, будут внесены в список избирателей Всемирного одномандатного избирательного округа Литвы в соответствии с поданными ими заявлениями, представленными через информационную систему Центральной избирательной комиссии. Начало регистрации — 1 июля 2020 года.

Способы проголосовать для находящихся за границей:

• по почте после предварительной регистрации в информационной системе Центральной избирательной комиссии по адресу: www.rinkejopuslapis.lt;

• лично голосовать в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Литовской Республики.

Избирательные бюллетени будут отправлены избирателям, голосующим за рубежом, по почте в соответствии с данными, указанными в электронной системе регистрации избирателей, голосующих за границей, т.е. по указанному адресу проживания в иностранном государстве. Сроки регистрации для голосования за границей варьируются от страны к стране, в зависимости от специфики почтового отделения страны.

Зарегистрироваться для голосования в посольствах и консульствах можно вплоть до дня выборов. Если избиратель не зарегистрировался заранее, он может сделать это по прибытии на избирательный участок с документом, удостоверяющим личность. Данные паспорта или удостоверения личности Литовской Республики с истекшим сроком действия могут использоваться для голосования за границей, если новый документ Литовской Республики, удостоверяющий личность, не был выдан избирателю. Данные, предоставленные при регистрации избирателей, используются только в целях организации выборов.

Голосование в день выборов

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Сейм Литовской Республики граждане будут избирать 11 октября 2020 г. с 7 до 20 часов. Избиратели смогут голосовать на своем избирательном участке или любом избирательном участке своего избирательного округа, который электронными средствами подключен к информационной системе Центральной избирательной комиссии. Процедура голосования за пределами вашего избирательного участка немного дольше.

Избиратель, декларировавший свой отъезд из Литовской Республики или включенный в списки избирателей, голосующих за границей, но временно вернувшийся в Литовскую Республику и до составления окончательных списков избирателей (т.е. 4 октября 2020 года) обратившийся в избирательную комиссию в соответствии с фактическим местом жительства, подавший заявление на внесение в список избирателей на данном избирательном участке (форма F5) и заявление о том, что он не голосовал в дипломатическом представительстве или консульстве Литовской Республики, — должен быть внесен в список избирателей по выбранному им избирательному участку (по фактическому месту жительства). В окончательный список избирателей он будет включен на избирательном участке в соответствии с его фактическим местом жительства. Между тем, если избиратель не выполнил вышеупомянутые действия, но желает проголосовать в день выборов в Литовской Республике, избиратель будет иметь право голосовать на избирательном участке в соответствии с фактическим местом жительства, если заполнит заявление о включении его в список избирателей данного участка (т.е. ранее указанное заявление (форма F5) и заявление, если он был включен в списки избирателей, голосующих за границей, в котором он указал, что не голосовал в дипломатическом представительстве или консульстве Литовской Республики, и эта просьба будет одобрена окружной избирательной комиссией. Избирателю придется подождать, пока будет принято решение по его заявлению.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики