Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

После внесения изменений в Закон о выборах в Сейм Литовской Республики на этих выборах решено отказаться от именных карточек избирателей.

Вместо этого окружные избирательные комиссии являются ответственными за распространение уведомлений о выборах — информационных приглашений для участия в выборах. Эти обезличенные сообщения будут розданы (опущены в почтовые ящики) в соответствии с заявленным местом проживания избирателя.

Уведомления будут вручены лично только избирателям, имеющим право голосовать на дому. Уведомление о выборах не требуется как для досрочного голосования, так и для голосования в день выборов.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики