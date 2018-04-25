Instagram обвиняют в незаконном сборе биометрических данных пользователей

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Против компании Facebook, которая является владельцем Instagram, подали иск о нелегальном сборе биометрических данных пользователей. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В частности, компанию обвиняют в хранении данных более 100 миллионов пользователей Instagram и незаконном извлечении выгоды из этой информации.

В иске утверждается, что эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных.

За нарушение конфиденциальности Facebook могут выписать штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч долларов за каждый случай, если докажут, что компания действовала намеренно. Согласно данным дела, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрии только в начале этого года.

Ранее корпорация предложила заплатить 650 млн долларов для урегулирования дела, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для пометки фото в Facebook.

Напомним, в конце прошлого года Facebook допустил утечку данных более 267 млн пользователей.