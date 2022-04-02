«Интер РАО» предъявил претензию в арбитраже к Литве из-за договора об инвестициях

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Российский энергетический концерн «Интер РАО», контролирующий импортера российской электроэнергии в Литву Inter RAO Lietuva, предъявил претензию в арбитраже в связи с вероятным нарушением договора о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами Литвы и России.

Такая информация дана в подготовленном Министерством энергетики проекте постановления правительства. В соответствии с ним, министерству должны быть предоставлены полномочия представлять государство при защите его интересов в судах и зарубежных институциях по решению споров.

В сопроводительном документе к проекту указано, что поручение правительства подготовить проект постановления вместе с претензией «Интер РАО» министерство получило 18 февраля — то есть еще до того, как Россия начала войну в Украине и Евросоюз объявил санкции в отношении председателя совета директоров «Интер РАО», российского олигарха Игоря Сечина. Как сообщает Служба расследования финансовых преступлений, были заморожены счета Inter RAO Lietuva, а импорт электроэнергии из России уменьшен для технического минимума.