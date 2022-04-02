«Интер РАО» предъявил претензию в арбитраже к Литве из-за договора об инвестициях

Российский энергетический концерн «Интер РАО», контролирующий импортера российской электроэнергии в Литву Inter RAO Lietuva, предъявил претензию в арбитраже в связи с вероятным нарушением договора о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительствами Литвы и России.
Такая информация дана в подготовленном Министерством энергетики проекте постановления правительства. В соответствии с ним, министерству должны быть предоставлены полномочия представлять государство при защите его интересов в судах и зарубежных институциях по решению споров.
В сопроводительном документе к проекту указано, что поручение правительства подготовить проект постановления вместе с претензией «Интер РАО» министерство получило 18 февраля — то есть еще до того, как Россия начала войну в Украине и Евросоюз объявил санкции в отношении председателя совета директоров «Интер РАО», российского олигарха Игоря Сечина. Как сообщает Служба расследования финансовых преступлений, были заморожены счета Inter RAO Lietuva, а импорт электроэнергии из России уменьшен для технического минимума.
Как говорится в документе, конкретная запрашиваемая сумма возмещения ущерба не названа, только указано, что в результате вероятных нарушений договора инвестор («Интер РАО») понес «большой экономический ущерб», который позже будет уточнен.
Представитель Группы по коммуникации Минэнергетики Лаймис Братикас сказал BNS, что компания «Интер РАО» предъявила претензию к литовским институциям, в том числе к правительству и офису президента.
«Здесь был не один адресат, здесь была названа Литва и назван ряд институций. (…) Предприятие предъявило претензию к Литве. Литва, правительство, теперь предоставляет Министерству энергетики полномочия проанализировать и подготовить ответ», — объяснил Братикас.
По словам представителя Минэнергетики, процесс может занять до полугода.
Первым об этом сообщил портал delfi.lt.
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