Финал чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году пройдет в Латвии

Международная федерация баскетбола в среду предоставила Латвии право провести в 2025 году финальный турнир Европейской баскетбольной лиги. Планируется, что чемпионат Европы в 2025 году состоится в сентябре.
После введения нового формата чемпионата в 2015 году европейское первенство принимают четыре страны, каждая из которых проводит матчи одной подгруппы, а одна из них проводит также финальный турнир.
Матчи подгрупп вместе с Латвией проведут Кипр, Украина и Финляндия, но борьба за медали пройдет в Риге.
За проведение финала чемпионата с Латвией первоначально конкурировали Венгрия, Россия и Украина. В феврале свою кандидатуру сняла Венгрия, а кандидатура России аннулирована после вторжения в Украину.
Латвия уже проводила европейское первенство в 1937 году, в нем участвовали восемь команд. Чемпионом Европы тогда стала сборная Литвы.
В 2015 году Латвия принимала одну из четырех подгрупп чемпионата Европы.
41-й чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии «Covid-19» на лето 2021 года были перенесены Олимпийские игры в Токио, поэтому турнир пройдет в сентябре этого года в Чехии, Грузии, Германии и Италии, а борьба за медали развернется в Берлине.freecity.lv