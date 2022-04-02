Финал чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году пройдет в Латвии

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Международная федерация баскетбола в среду предоставила Латвии право провести в 2025 году финальный турнир Европейской баскетбольной лиги. Планируется, что чемпионат Европы в 2025 году состоится в сентябре.

После введения нового формата чемпионата в 2015 году европейское первенство принимают четыре страны, каждая из которых проводит матчи одной подгруппы, а одна из них проводит также финальный турнир.

Матчи подгрупп вместе с Латвией проведут Кипр, Украина и Финляндия, но борьба за медали пройдет в Риге.