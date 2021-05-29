Интернет-платформа торговли поношенной одеждой Vinted расширяется на Канаду

Первый и пока единственный в Литве «единорог», крупнейшая в Европе интернет-платформа торговли поношенной одеждой и аксессуарами Vinted выходит на рынок Канады. Это будет 14-й рынок компании в Европе и мире.
По словам главы Vinted Томаса Платенги, Канада — подходящий рынок для компании, так как мотивация канадцев покупать и продавать поношенную одежду похожа на тенденции на европейских рынках.
«Мы знаем, что канадцы все больше интересуются круговой экономикой, а часть их в ближайшие месяцы намерена торговать поношенной одеждой, чтобы тем самым уменьшить свой след в загрязнении окружающей среды», — сказал для пресс-релиза Т. Платенга.
Компания Vinted действует в Литве с 2008 года, она заметно расширилась на всю Европу. В октябре прошлого года она присоединила занимающееся такой же деятельностью предприятие United Wardrobe в Нидерландах, а в декабре объявила о старте деятельности в Италии и намерениях увеличить число работников вдвое.
Центральный офис стартапа находится в Вильнюсе, есть офисы в Берлине, Утрехте и Праге. Сейчас в компании работает более 700 человек.
Vinted в 2019 году стал первым в Литве «единорогом» — исключительно успешным стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.