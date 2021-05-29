Интернет-платформа торговли поношенной одеждой Vinted расширяется на Канаду

«Мы знаем, что канадцы все больше интересуются круговой экономикой, а часть их в ближайшие месяцы намерена торговать поношенной одеждой, чтобы тем самым уменьшить свой след в загрязнении окружающей среды», — сказал для пресс-релиза Т. Платенга.

Компания Vinted действует в Литве с 2008 года, она заметно расширилась на всю Европу. В октябре прошлого года она присоединила занимающееся такой же деятельностью предприятие United Wardrobe в Нидерландах, а в декабре объявила о старте деятельности в Италии и намерениях увеличить число работников вдвое.

Центральный офис стартапа находится в Вильнюсе, есть офисы в Берлине, Утрехте и Праге. Сейчас в компании работает более 700 человек.

Vinted в 2019 году стал первым в Литве «единорогом» — исключительно успешным стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.