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Интернет-платформа торговли поношенной одеждой Vinted расширяется на Канаду

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Первый и пока единственный в Литве «единорог», крупнейшая в Европе интернет-платформа торговли поношенной одеждой и аксессуарами Vinted выходит на рынок Канады. Это будет 14-й рынок компании в Европе и мире. 

По словам главы Vinted Томаса Платенги, Канада — подходящий рынок для компании, так как мотивация канадцев покупать и продавать поношенную одежду похожа на тенденции на европейских рынках. 

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«Мы знаем, что канадцы все больше интересуются круговой экономикой, а часть их в ближайшие месяцы намерена торговать поношенной одеждой, чтобы тем самым уменьшить свой след в загрязнении окружающей среды», — сказал для пресс-релиза Т. Платенга. 

Компания Vinted действует в Литве с 2008 года, она заметно расширилась на всю Европу. В октябре прошлого года она присоединила занимающееся такой же деятельностью предприятие United Wardrobe в Нидерландах, а в декабре объявила о старте деятельности в Италии и намерениях увеличить число работников вдвое.

Центральный офис стартапа находится в Вильнюсе, есть офисы в Берлине, Утрехте и Праге. Сейчас в компании работает более 700 человек. 

Vinted в 2019 году стал первым в Литве «единорогом» — исключительно успешным стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро. 

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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