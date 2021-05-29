Беларусь высылает двух литовских дипломатов

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Литвы в ответ на решение Вильнюса высылать двух белорусских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу, 28 мая.

В МИД Беларуси утверждают, что действия Литвы являются ничем не мотивированной инициативой.