Беларусь высылает двух литовских дипломатов

Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Литвы в ответ на решение Вильнюса высылать двух белорусских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу, 28 мая.
В МИД Беларуси утверждают, что действия Литвы являются ничем не мотивированной инициативой.
«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней», — сказано в заявлении в ответ на запрос БелТА.
Напомним, что ранее Литва запретила авиасообщение через Беларусь. Литва не будет принимать рейсы, маршруты которых идут через Беларусь, и не будет разрешать вылеты в этом направлении.korrespondent.net