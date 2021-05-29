Работу Lietuvos pastas в прошлом году корректировала пандемия, в этом — отмена льготы НДС

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Прибыль литовской почтовой компании Lietuvos pastas в прошлом году упала почти на 70%, и глава предприятия говорит, что это было связано с коронавирусной пандемией — имели место перебои в логистических цепочках, были закрыты некоторые направления. Кроме того, из-за карантинных ограничений сократились объемы финансовых услуг и торговли на почте.

«Самое большое влияние на прибыльность оказали очень сильно выросшие затраты на перевозку международной почты. Почтовые посылки доставляются традиционно авиатранспортом, а 2020 год был годом перебоев всех логистических цепей авиатранспорта», — сказала Аста Сунгайлене на пресс-конференции во вторник.