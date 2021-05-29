Работу Lietuvos pastas в прошлом году корректировала пандемия, в этом — отмена льготы НДС

Прибыль литовской почтовой компании Lietuvos pastas в прошлом году упала почти на 70%, и глава предприятия говорит, что это было связано с коронавирусной пандемией — имели место перебои в логистических цепочках, были закрыты некоторые направления. Кроме того, из-за карантинных ограничений сократились объемы финансовых услуг и торговли на почте.
«Самое большое влияние на прибыльность оказали очень сильно выросшие затраты на перевозку международной почты. Почтовые посылки доставляются традиционно авиатранспортом, а 2020 год был годом перебоев всех логистических цепей авиатранспорта», — сказала Аста Сунгайлене на пресс-конференции во вторник.
По ее словам, на результаты повлияли и непредусмотренные расходы — на средства защиты было потрачено более 1,1 млн евро.
Чистая прибыль Lietuvos pastas в прошлом году сократилась на 69,2% до 1,6 млн евро, доходы об общей деятельности составили 112 млн евро и были на 10,8% больше, чем в 2019 году. Только доходы от продаж составили 101 млн евро — на 8% больше.
А. Сунгайлене сказала, что рост выручки в этом году приостановится из-за отмены с 1 тюля в Евросоюзе льготы налога на добавленную стоимость для посылок из третьих стран.