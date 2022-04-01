Интерпол как нейтральная организация

Министр внутренних дел Агне Билотайте призвала исключить Россию и Беларусь из международной организации уголовной полиции – Интерпола. Она заявила об этом после встречи с главой данной организации Юргеном Штоком.
«Мы уважаем нейтральность Интерпола и ценим усилия по введению более строгого контроля над Московским национальным центральным офисом. Понятно, что в Конституции Интерпола нет положения о прекращении членства страны в организации. Однако я уверена, что не может быть найден правовой способ, если это одобрит международное сообщество», – сказала она.
«Я бы хотела обратить внимание, что членство в Интерполе России, которая совершенно не соблюдает международное право и порядок, не имеет никакого смысла. Это же можно сказать и о Беларуси».
Две недели тому назад Интерпол объявил об ограничениях для России по непосредственному вводу информации в систему Интерпола. Было принято решение о проверке такой информации.
В отношении войны в Украине Интерпол заявил, что будет придерживаться нейтралитета, однако усилит контроль за Московским офисом, чтобы избежать возможных злоупотреблений каналами Интерпола.
Ю. Шток полагает, что организация должна оставаться нейтральной, в противном случае она может стать политическим инструментом.
Он также заявил, что определенные каналы с Россией и Беларусью должны остаться открытыми – это позволит расследовать и предотвращать международные преступления.
Глава Интерпола отметил, что отдельные страны могут принять политические решения и не сотрудничать с Россией и Беларусью, не передавать им данных.
Министр на встрече выразила озабоченность, что по каналам Интерпола Россия и Беларусь могут преследовать политических оппонентов режима.
В ответ Ю. Шток призвал страны еще более активно передавать информацию Интерполу.
Интерпол – крупнейшая международная полицейская организация в мире, которая объединяет 195 стран. В следующем году Интерпол отметит 100-летие с момента создания.*