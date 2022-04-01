Интерпол как нейтральная организация

Министр внутренних дел Агне Билотайте призвала исключить Россию и Беларусь из международной организации уголовной полиции – Интерпола. Она заявила об этом после встречи с главой данной организации Юргеном Штоком.

«Мы уважаем нейтральность Интерпола и ценим усилия по введению более строгого контроля над Московским национальным центральным офисом. Понятно, что в Конституции Интерпола нет положения о прекращении членства страны в организации. Однако я уверена, что не может быть найден правовой способ, если это одобрит международное сообщество», – сказала она.

«Я бы хотела обратить внимание, что членство в Интерполе России, которая совершенно не соблюдает международное право и порядок, не имеет никакого смысла. Это же можно сказать и о Беларуси».