Помощь украинским беженцам

Единовременное пособие в размере 252 евро (эквивалентно 6 базовым социальным пособиям) для удовлетворения основных потребностей будет доступно тем, кто покинул Украину из-за российской военной агрессии. Постановлением правительства Литовской Республики им была предоставлена ​​временная защита. Приехавшие смогут рассчитывать на пособие до тех пор, пока не получат временный вид на жительство в Литве. Эта поддержка будет оказана в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и необходимых документов.

Выплата будет доступна после отправки заполненной формы заявки по эл. почте sis.vienkartineUA@vilnius.lt либо посетив Вильнюсский муниципальный центр обслуживания клиентов, находящийся по адресу пр. Конституциес, 3, LT-01314 Вильнюс.

Заявители должны будут представить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет, карточку работника), выданный Департаментом миграции документ (уведомление) о заявлении на получение временного вида на жительство в Литовской Республике (на основании временной защиты) и номер банковского счета.

С действующим временным видом на жительство в Литве бежавшие от войны украинцы будут иметь право на получение денежной социальной помощи, детских пособий, адресной компенсации по уходу или присмотру (помощи), помощи в связи со смертью и других пособий наравне с жителями Литвы.

Бесплатное питание для учащихся из Украины

В учебных заведениях Вильнюса увеличивается количество украинских детей, бежавших от войны: по данным минувшей недели, в столице обучается почти 1000 школьников, а в детские сады принято более 200 детей. До сих пор украинцы получали бесплатные обеды в школах и детских садах, а на минувшей неделе горсовет принял решение о предоставлении бесплатных завтраков и ужинов.

«Необходима всесторонняя помощь для того, чтобы семьи и их дети, избежавшие ужасов войны, чувствовали себя в безопасности и были готовы как можно скорее вернуться к работе и учебе. Мы надеемся, что данная поддержка облегчит хотя бы часть забот семей беженцев и уменьшит необходимые затраты на обустройство в новом городе», — отметил заместитель мэра Томас Гульбинас.

Если семья беженцев из Украины проживает в Вильнюсе и ребенок из этой семьи начал посещать вильнюсскую школу, следует обратиться к администрации данной школы по поводу бесплатного питания. Представитель школы поможет заполнить заявление.

Детсадовцы и дошкольники также обеспечиваются бесплатным питанием. За питание ребенка платить не нужно, если семья получает социальное пособие, потому что ребенку было назначено социальное пособие Вильнюсским муниципалитетом. Иностранцы, покинувшие Украину в связи с военными действиями Российской Федерации, должны будут предъявить вид на жительство в Литве или документ/справку, подтверждающий регистрацию.

В зависимости от индивидуальных потребностей семьи украинские школьники также получат пособие для оплаты школьных принадлежностей на 2022-2023 учебный год. С 1 июля по 5 октября этого года можно будет обратиться за помощью в отдел социальных пособий администрации муниципалитета Вильнюса.

Дети из украинских семей, проживающие в Вильнюсе, также могут участвовать в мероприятиях неформального образования — выбрать более чем из 100 групп — спортивных, театральных, танцевальных и т. д. Украинцы также могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и услугами библиотек. Подробнее об этом – на сайте ukraina.vilnius.lt

Налоговые льготы для беженцев, открывающих бизнес в Вильнюсе

Бизнесменам, бежавшим от войны в Украине, будет проще интегрироваться в рынок труда в Вильнюсе — столица предоставит налоговые льготы открывающим бизнес. Горсовет утвердил снижение стоимости получения лицензии на ведение бизнеса для беженцев на 99%.

Для тех, кто бежал от войны в Украине и уже имеет код ILTU (иностранца в Литве), получил временный вид на жительство в Литве или национальную визу, цена на месячную лицензию на ведение бизнеса будет символической — всего 57 центов.

Налоговые льготы также будут доступны для лиц, арендующих жилье с лицензией на ведение бизнеса, которые сдают жилье беженцам. В таком случае арендодатель сможет получить налоговые льготы в размере 50%. Для тех, кто воспользовался льготой, лицензия будет стоить 28,50 евро в месяц.

В случае возникновения вопросов о ценах на лицензию на ведение бизнеса или о том, кто имеет право на льготы, обращайтесь по тел. +370 5 211 2269 или по эл. почте audrone.kernagiene@vilnius.lt.

В случае возникновения вопросов о выдаче лицензий на ведение бизнеса, обращайтесь в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) по тел. 1882 или +370 5 260 5060.

Программа BeFriend Vilnius

«Переезд в другую страну часто может быть очень сложным и тревожным опытом, особенно если вы не говорите на этом языке и никого не знаете. Но не волнуйтесь, вы не одиноки – волонтеры-наставники BeFriend Vilnius здесь, готовы поддержать вас в этом процессе и помочь быстрее и легче освоиться», — так Вильнюсское городское агентство по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius описывает программу наставничества, направленную на помощь прибывающим в страну украинцам.

BeFriend Vilnius — это некоммерческая программа, в рамках которой местные наставники предлагают свой самый ценный актив – время – новичкам, предоставляя им информацию и советы лично или виртуально/по телефону. Принцип этой программы прост – регистрационные формы заполняют как кандидаты в наставники, так и новички. На основании ответов происходит сопоставление, вы получаете контактные данные друг друга и договариваетесь о звонке или встрече в удобное для вас обоих время.

Кроме того, действует интернет- платформа suukraina.lt – это удобный способ найти и предложить помощь украинцам. Жители Украины найдут там всю информацию о регистрации, жилье и т.п. А жители Литвы смогут записаться волонтерами, а также найти всю подробную информацию о том, где и как они могут быть полезны.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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