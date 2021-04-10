Интерпол спас около полутысячи жертв торговли людьми

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В ходе операции Века, провиденной Интерполом, были спасены около 500 жертв торговли людьми, среди которых были дети. Об этом сообщил Интерпол.

«Операция Века, что на языке суахили означает Стоп, проводилась с 28 марта по 2 апреля <…> и привела к задержанию 195 человек, из них 88 [были задержаны] по обвинению в торговле людьми, еще 63 — в незаконной перевозке людей. Остальные аресты были произведены по другим обвинениям, таким как подделка документов, кража, преступления, связанные с наркотиками, и экологические преступления», — сказано в сообщении.

В операции участвовали 24 страны: Алжир, Ангола, Бенин, Бразилия, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Франция, Греция, Кения, Ливан, Ливия, Малави, Марокко, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Испания, Судан, Тунис, Уганда, Зимбабве.

«Операция Века еще раз продемонстрировала, насколько тесно связаны незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми, особенно в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, когда наиболее уязвимые люди отчаянно пытаются избежать трудностей, а преступные сети просто стремятся получить прибыль», — добавили в Интерполе.