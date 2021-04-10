Владеющие 15min и BNS компании объединятся с Media bites Т. Балжякаса

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Компании, владеющие порталом новостей 15min и новостным агентством BNS, которые до сих пор принадлежали эстонской группе Postimees Grupp, объединяются с группой цифрового и медийного бизнеса Томаса Балжякаса Media bites.

Новая группа компаний будет действовать в Литве под названием 15min group, сообщила в четверг компания.

После объединения 60% акций 15min group будет принадлежать Postimees Grupp, а 40% – акционерам Media bites.

Согласно подписанному договору, ответственной за управление 15min group будет команда акционеров и руководителей Media bites, в которую входит основатель и бывший глава 15min Т. Балжякас.

Tomas Balžekas/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Как говорится в сообщении, эти изменения означают и то, что работу в 15min и BNS завершает руководивший этими компаниями Рамунас Шаучиковас.

Главой 15min временно назначается занимавший до сих пор должность заместителя гендиректора Донатас Вечёркис, а BNS – Вайдотас Бенюшис, который до сих пор был главным редактором агентства новостей, находящегося в управлении этой компании.

С приходом Media bites в 15min group вливаются бизнесы СМИ, распространения фотографии, печати и книг, владеющие журналами Zmones, Laime, Legendos, Ji, порталом новостей zmones.lt и мобильным приложением Zmones, фотоагентством ZMONES Foto и фотоархивом Fotobankas, а также распространяющей компанией Medipresa и книжным интернет-магазином Perkuknyga.lt.

«С самого ухода с поста главы 15min и BNS в 2017 году в сердце я чувствовал, что еще вернусь. Возможно в иной форме, но вернусь. Тогда было сложно расставаться. 15min является частью моего ДНК с 2005 года, в эту команду и компанию я вложил 12 лет искренней работы и веры в том, что хорошая журналистика делает мир лучше. Возвращаюсь более сильным. За это время мы со своими партнерами и единомышленниками проделали много интересного. Верю, что, объединив наши команды, позитивную энергию и новаторские идеи, мы станем самой сильной медиа-группой в Литве и единой командой, которая будет руководствоваться прочными ценностями и стремиться к общей цели вместе», – отметил Т. Балжякас в пресс-релизе.

Руководитель Postimees Grupp Андрус Раудсалу, в свою очередь, отметил, что последнее объединение позволит еще больше укрепить позиции бизнеса СМИ в Литве.

«Партнерство с Media bites нам кажется очень естественным – обе группы базируются на сильных журналистских ценностях. В последние несколько лет Postimees Grupp планировала расширение в Литве, и это объединение укрепит нашу позицию в качестве одного из лидирующих игроков на рынке. Будущее цифровых СМИ основывается на модели платной подписки. Объединив опыт Postimees Grupp с других рынков вместе с сильной местной базой подписчиков Media bite и журналистку высокого качества, которую развивают обе организации, на литовском медиа-рынке мы начнем новый этап», – заявил А. Раудсалу.

По словам А. Раудсалу, Postimees Grupp ценит вклад Р. Шаучиковаса в успех бизнеса в Литве и в надежную журналистику. «Эти принципы останутся и в будущем», – заявил А. Раудсалу.

Для завершения сделки еще следует получить одобрение литовского Совета по конкуренции.

Оставшийся бизнес Postimees Grupp, действующий в Латвии и Эстонии, и далее в объеме 100% будет принадлежать MM grupp, основным акционером которого является Маргус Линнамае.

В объединение не входит и далее остающаяся лишь частью Media bites ЗАО ZMONES Cinema, которому принадлежит одноименная платформа домашнего кино, публичное учреждение Pasaka, которому принадлежат два кинотеатра в Вильнюсе, ЗАО Mano daktaras, владеющее системой резерваций manodaktaras.lt и uodega.lt, а также интернет-страницами pincetas.lt и sveikas.lt, прочие более мелкие виды деятельности.

Акционерами Media bites являются Т. Балжякас (56,66%), Мартинас Басокас (26,67%), Гедре Бурбене (10%), Томас Биндокас (6,67 proc.).