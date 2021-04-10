Принца Филиппа похоронят без участия общественности

The Royal Family / twitter.com

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа пройдут в узком кругу. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на британские власти, 99-летнего представителя королевской семьи похоронят в Виндзоре.

«Эти похороны не будут государственными похоронами, перед ними не будет церемонии прощания. Тело Его Королевского Высочества перед захоронением будет находиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это соответствует обычаю и воле Его Королевского Высочества», — говорится в заявлении, распространенном Геральдической палатой Великобритании.

Напомним, герцог Эдинбургский умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. Через два месяца ему должно было исполниться 100 лет.