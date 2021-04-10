В этом году выручка Klaipedos nafta сократилась на 23,9% до 15 млн евро

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В январе-марте этого года выручка литовского государственного оператора терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta (KN) составила 15 млн евро — на 23,9% меньше, чем в январе-марте прошлого года (19,7 млн евро), сообщила Klaipedos nafta.

Нефтяные терминалы в январе-марте получили 5,4 млн евро доходов — на 28% меньше, чем за первые три месяца 2020 года, а выручка терминала сжиженного природного газа (СПГ) составила 8,9 млн. евро — на 21,9% ниже.

«На сокращение выручки повлияло снижение объемов регазификации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также пропорциональное сокращение составляющей безопасности в 2021 году», – говорится в сообщении.

Доходы от коммерческих продаж СПГ составили 0,7 млн евро — на 12,5% меньше, чем в январе-марте прошлого года (0,8 млн евро), а только в марте они достигали 0,2 млн. евро, когда в том же месяце прошлого года составили 0,1 млн евро.