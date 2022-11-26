Invalda INVL и Siauliu bankas объединяют розничный бизнес

«Мы не сомневаемся, что синергия опыта двух сильных литовских предприятий станет стимулом для конкуренции на рынке и создаст большую экономическую ценность для Литвы», — сказал для пресс-релиза глава администрации Siauliu bankas Витаутас Синюс.

После реализации сделки группа Siauliu bankas будет управлять пенсионными и инвестиционными фондами второго и третьего уровня в Литве, расширять бизнес по страхованию жизни в странах Балтии – он перейдет к контролируемой банком компании SB draudimas, а бизнес пенсионных и инвестиционных фондов в Литве будет управляться новой компанией группы Siauliu bankas.

Стоимость сделки, подписанной во вторник, составляет 40,2 млн евро, ее планируется завершить в конце 2023 года, когда будет получено одобрение акционеров Siauliu bankas и Invaldos INVL, а также разрешения всех надзорных органов.

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