Инвестиции в Балтийскую АЭС: взгляд из Литвы

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Комментируя появившуюся в польских СМИ информацию о намерениях венгерского премьера Виктора Орбана и одного из богатейших венгерских бизнесменов Зыгмунта Солежа-Жака построить в Калининграде атомную станцию, премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что подобные инвестиции противоречили бы политике Евросоюза, сообщает BNS.

Премьер подчеркнула, что Литва и Польша сотрудничают в вопросе энергетических перемычек и проекта синхронизации и ни одно из государств не настроено повышать поток электроэнергии из третьих стран.

«Что касается информации, появившейся в СМИ, давайте зададим себе вопрос: где рынок для электроэнергии с такой станции, если она появится. Сейчас я такого рынка не вижу, так как и мы, и Польская Республика интенсивно сотрудничаем в вопросе перемычек и проектов синхронизации, и ни одно из государств не настроено повышать поток электроэнергии из третьих стран, с электростанций, в безопасности которых мы сомневаемся», – заявила на пресс-конференции И. Шимоните.

По ее словам, если и не будет больших сомнений в безопасности, возник бы вопрос, насколько это соответствует «зеленому» курсу ЕС.

«Мы прекрасно знаем, что в ЕС выбросы CO2 облагаются налогами, идет движение к нейтральной по отношению к климату экономике, между тем импортировать продукцию, которая абсолютно избегает целей этой политики и связанных с этим расходов, было бы просто неразумно», – сказала премьер.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис в интервью BNS обратил внимание, что ответственные за энергетику польские должностные лица, включая недавно посетившего Литву уполномоченного польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, придерживаются позиции, что после синхронизации ни в странах Балтии, ни в Польше не должно быть электроэнергии из третьих стран.

Польский портал Polytiki Inside сообщил, что В. Орбан и З. Солеж-Жак хотят строить АЭС в Калининграде — предприятие польского предпринимателя Ze Pak якобы интересуется возможностью купить акции проекта Балтийской АЭС, который был заморожен в 2013 году. В сообщении говорится, что З. Солеж-Жак обсуждал этот вопрос с премьером Польши Матеушем Моравецким и министром государственного имущества Яцеком Сасиным.

Как сообщается, партнером Ze Pak в этом проекте должно стать венгерское энергетическое предприятие MVM. Проект Балтийской АЭС в Калининграде был остановлен в 2013 году, поскольку желание покупать выработанную на этой станции электроэнергию не изъявили ни Польша, ни Литва.