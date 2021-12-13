Ирак эвакуировал 3,5 тыс. соотечественников из района польско-белорусской границы

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Власти Ирака эвакуировали из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф, сообщает ТАСС.

«До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска», — приводит его слова иракское информационное агентство INA. Ас-Саххаф добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3 556 мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши.

Официальный представитель МИД отметил, что «до сих пор было выдано 383 паспорта мигрантам, которые потеряли свои документы в Беларуси, Литве, Латвии и Польше». «Посольства Ирака в Москве и Варшаве, — добавил Ас-Саххаф, — продолжают поддерживать иракских граждан, застрявших на границе и решивших добровольно выехать на родину». Он также указал, что специальные консульские делегации МИД Ирака работают в Минске, а также в Польше, Литве и Латвии.