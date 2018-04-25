Ирак готовит вывод иностранных войск из страны

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Власти Ирака началиподготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Его выступление в понедельник, 6 января, транслировалось в эфире телеканала Аль-Джазира.

«Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — заявил Халф.

Он отметил, что «иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо».

По словам Халфа, Вашингтон не ставил генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях.Ранее Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.