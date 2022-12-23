Иран нарастил темпы обогащения урана до рекордного уровня за всю историю атомной промышленности страны. Об этом сказал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мухаммед Ислами, сообщило накануне Анадолу.

«Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза», – заявил Ислами в интервью иранским СМИ.