Иран нарастил темпы обогащения урана до рекордного уровня за всю историю атомной промышленности страны. Об этом сказал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мухаммед Ислами, сообщило накануне Анадолу.
«Сегодня мощность обогащения урана в Иране достигла самого высокого уровня за всю историю атомной промышленности страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза», – заявил Ислами в интервью иранским СМИ.
По данным МАГАТЭ, власти Ирана планируют значительно расширить производство низкообогащенного (до 5% или до 20%) урана в Фордо, установив еще 14 каскадов усовершенствованных центрифуг IR-6.
Кроме того, Иран намерен развивать деятельность по обогащению топлива в Натанзе и собирается смонтировать второй производственный корпус, способный вместить более 100 каскадов центрифуг.
Напомним, в прошлом месяце Иран начал обогащать уран до 60% на еще одном ядерном объекте. Действия Тегерана стали ответом на резолюцию МАГАТЭ.korrespondent.net