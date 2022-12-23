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Сейм: начало работы системы эл. толлинга в Литве – середина 2024 года

Фото из открытых источников

Сейм Литвы отложил до лета 2024 года старт новой системы взимания дорожных сборов, так называемого эл.толлинга стоимостью около 40 млн. евро. 

Во вторник 117 депутатов Сейма проголосовали за соответствующие поправки к Закону о финансировании программ содержания и развития дорог, двое воздержались.   

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Ранее планировалось, что новая система заработает с начала 2023 года, однако в начале октября Дирекция автомобильных дорог Литвы признала, что начало ее эксплуатации будет отложено из-за затянувшегося судебного разбирательства. 

Дирекция попросила суд взыскать 61 млн евро с латвийской компании SW Baltics в связи с убытками из-за остановленных по инициативе этой компании тендеров на разработку и внедрение системы – дирекция подала иск в суд в середине декабря. 

В настоящее время с использованием системы начисления виньетки (основанной на времени проезда) собирается около 50 млн евро в год. После установки эл. толлинговой системы планируется собрать более 110 млн. евро.  

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