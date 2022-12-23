Сейм: начало работы системы эл. толлинга в Литве – середина 2024 года

Ранее планировалось, что новая система заработает с начала 2023 года, однако в начале октября Дирекция автомобильных дорог Литвы признала, что начало ее эксплуатации будет отложено из-за затянувшегося судебного разбирательства.

Дирекция попросила суд взыскать 61 млн евро с латвийской компании SW Baltics в связи с убытками из-за остановленных по инициативе этой компании тендеров на разработку и внедрение системы – дирекция подала иск в суд в середине декабря.

В настоящее время с использованием системы начисления виньетки (основанной на времени проезда) собирается около 50 млн евро в год. После установки эл. толлинговой системы планируется собрать более 110 млн. евро.

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