Расчеты наличными в Литве сократились на 6%, карточками – выросли на 3%

По данным опроса, в этом году 62% платежей в торговых точках Литвы производились наличными, когда в 2019 году – 68%, в 2016 году – 75%, а в еврозоне соответственно – 59%, 72 % и 79%.

«Литва выделяется на фоне стран еврозоны тем, что доля наличных платежей выше, чем в среднем по еврозоне. Хотя и медленнее, но платежные привычки потребителей нашей страны меняются в том же направлении: популярность наличных снижается, все больше электронных платежных средств», — отмечает Дейвис Станкявичюс, директор Департамента наличности БЛ.

Доля онлайн-платежей в Литве в этом году достигла 16% (в среднем по еврозоне — 17%), тогда как в 2019 году она достигла 12% (6%).

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