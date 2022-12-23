Турция расширила требования к Швеции по выдаче «террористов»

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В четверг, 22 декабря, стало известно, что власти Турции расширили список лиц, экстрадиции которых они добиваются от Швеции. Теперь в этом списке 42 имени, передает радиостанция Radio Sweden.

Судя по имеющейся информации, 16 человек из этого списка связаны с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), 12 человек – с движением опального богослова Фетхуллы Гюлена, семь человек – с левыми группировками, еще семеро – обвиняемые по различным уголовным делам.