Китай заблокировал создание коллегии ВТО по ограничениям Пекина, наложенным на Литву

Китай также заблокировал еще один запрос ЕС о формировании коллегии по делу о препятствиях европейским высокотехнологичным компаниям использовать возможность защиты своих патентов в судах Сообщества.

Интернет-портал китайской газеты South China Morning Post сообщил, что Пекин считает упомянутые запросы ЕС запутанными и поспешными.

Портал указал, что ЕС снова попросит сформировать комиссии по упомянутым спорам в январе, а поскольку процесс можно заблокировать только один раз, Китай больше не сможет использовать процедуры вето.

Перебои в торговле с Китаем начались после того, как Литва разрешила Тайбэю открыть Тайваньское представительство в Вильнюсе. В связи с резким сокращением литовского импорта и экспорта в Китай в начале этого года ЕС обратился в ВТО.

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