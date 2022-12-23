Китай заблокировал создание коллегии ВТО по ограничениям Пекина, наложенным на Литву

Китай на этой неделе заблокировал запрос Европейского союза (ЕС) во Всемирную торговую организацию (ВТО) о создании арбитражной комиссии по поводу ограничений Пекина на импорт из Литвы, но Вильнюс заявляет, что это не должно сильно затянуть процесс.
«Китай воспользовался правом заблокировать запрос ЕС в ВТО о создании специальной комиссии для разрешения спора с Литвой. Однако Китай может воспользоваться правом блокировки только один раз, и это, вероятно, не должно оказать существенного влияния на начало судебного разбирательства», — говорится в комментарии МИД Литвы, переданном BNS.
Китай также заблокировал еще один запрос ЕС о формировании коллегии по делу о препятствиях европейским высокотехнологичным компаниям использовать возможность защиты своих патентов в судах Сообщества.
Интернет-портал китайской газеты South China Morning Post сообщил, что Пекин считает упомянутые запросы ЕС запутанными и поспешными.
Портал указал, что ЕС снова попросит сформировать комиссии по упомянутым спорам в январе, а поскольку процесс можно заблокировать только один раз, Китай больше не сможет использовать процедуры вето.
Перебои в торговле с Китаем начались после того, как Литва разрешила Тайбэю открыть Тайваньское представительство в Вильнюсе. В связи с резким сокращением литовского импорта и экспорта в Китай в начале этого года ЕС обратился в ВТО.
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