Кирби: Байден будет готов встретиться с Путиным, если Москва продемонстрирует «серьезную готовность» к переговорам по Украине

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в четверг, 22 декабря, что президент США Джо Байден будет готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, как только Москва продемонстрирует «серьезную готовность» к переговорам по Украине.

Кирби подчеркнул, что США решатся на проведение таких переговоров только после «проведения и продолжения консультаций с Украиной» по этому вопросу.