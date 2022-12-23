TOP,Сегодня в мире

Кирби: Байден будет готов встретиться с Путиным, если Москва продемонстрирует «серьезную готовность» к переговорам по Украине

Photo by Chairman of the Joint Chiefs of Staff on Foter

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в четверг, 22 декабря, что президент США Джо Байден будет готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, как только Москва продемонстрирует «серьезную готовность» к переговорам по Украине.

Кирби подчеркнул, что США решатся на проведение таких переговоров только после «проведения и продолжения консультаций с Украиной» по этому вопросу.

реклама

Комментарии прозвучали после того, как Байден заявил, что Путин не намерен останавливать войну в Украине, подчернув при этом, что Украина «стремится к справедливому миру». Это заявление резко раскритиковали в Кремле.

NEWSru.co.il

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *