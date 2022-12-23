Коррупционный скандал нанес большой удар по ЕП — еврокомиссар Синкявичюс

Коррупционный скандал, в котором Катар подозревается в попытке использовать деньги и подарки для покупки политического влияния в Европарламенте, разразился на прошлой неделе после того, как бельгийские власти арестовали шесть человек.

Четверым из них, в том числе греческому депутату Европарламента Еве Кайли, потерявшей пост вице-президента Европарламента, были предъявлены обвинения в «преступной организации, коррупции и отмывании денег». Два других человека были отпущены.

При обыске домов и офисов фигурантов дела, связанных с парламентом, было изъято около 1,5 млн евро наличными.

Расследование и обвинения потрясли Европейский Парламент и привлекли внимание к его связям с лоббистами и представителями третьих стран.

«Очевидно, что если сравнить, какие требования к прозрачности предъявляются к членам Комиссии в отношении встреч, в целом к деятельности и в данном случае к членам Европарламента, то они очень отличаются. Эти пробелы следует рассмотреть и исправить, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем», — заявил еврокомиссар.

«Я думаю, что наличие правил, подобных тем, которые применяются к членам Комиссии поводу этики и прозрачности, решило бы многое», — добавил он.

Президент Европарламента Роберта Метсола на прошлой неделе пообещала парламенту «всеобъемлющий пакет реформ».

Между тем, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил в среду Politico, что коррупционный скандал подрывает доверие к ЕС и затрудняет реагирование на текущие кризисные ситуации.

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