Иран пообещал давать симметричные ответы на все действия США

Коллаж/Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Иран будет давать симметричные ответы на все действия со стороны США. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважением и обороной на агрессию, — указал он на своей странице в Twitter. — Разве годы войны и экономического терроризма в отношении Ирана со стороны США можно считать дипломатией?».

Таким образом представитель МИД ответил на заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что «американская дипломатия не дает Тегерану права отвечать военной силой».

Накануне, как сообщила газета The New York Times, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент. Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что вооруженные силы действительно готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки.

Напомним, в четверг в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как он вторгся в воздушное пространство страны.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан позднее заявил, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, и его действия не являлись провокацией.

При этом американцы подозревают иранцев в причастности к провокации в Оманском заливе. Там 13 июня на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. По предварительным данным, суда были атакованы с использованием торпед и магнитных мин. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В понедельник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана. Ранее в регион также были переброшены 12 истребителей, несколько самолетов-разведчиков, установки ракет Patriot, соединения бомбардировщиков B-52. Туда же был отправлен авианосец Abraham Lincoln.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить военную силу против Ирана, но только в том случае, если возникнет угроза распространения ядерного оружия.