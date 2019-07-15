Иран продолжит экспорт нефти при любых условиях

Фото kremlin.ru

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран намерен экспортировать сырую нефть при любых обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Как указано в документе, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, Зариф указал, что «Исламская республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах».

Кроме того, в ходе беседы с британским коллегой Зариф подчеркнул «незаконность нефтяных санкций США», введенных в отношении Тегерана. Также главы ведомств обсудили задержание в водах Гибралтарского пролива супертанкера Grace 1, который перевозил иранскую сырую нефть на предприятие, находящееся в Сирии.

По этому поводу Зариф заявил, что ЕС, который постоянно выступает против вторичных санкций США, не может предпринимать таких действий. Он призвал британское правительство немедленно предпринять необходимые меры, чтобы положить конец «незаконному захвату иранского танкера».

Ранее Хант назвал разговор с Зарифом «конструктивным» и в ходе беседы заверил иранского коллегу, что после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию».

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию.