Ирландия отменит карантин для въезжающих из стран «зелёного» списка

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РИА Новости со ссылкой на заявление министра транспорта Ирландии Имона Райана пишет, что граждане из стран, входящих в так называемый «зелёный» список, смогут попасть в Ирландию без обязательного карантина с 20 июля.

Напомним, ранее власти Ирландии планировали отменить карантин для въезжающих из ряда стран с сегодняшнего дня, 9 июля.

Теперь сообщается, что «зелёный» список власти составят до 20 июля. В него войдут страны со схожей эпидемиологической обстановкой. Перечень будет составляться с учётом критериев ЕС и пересматриваться раз в 14 дней.