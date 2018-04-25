default image
Министр: глава Grigeo цинично врет, ущерб может достигать 60 млн евро

Подробнее...
default image
Испанец заехал в храм на авто, спасаясь от дьявола

Подробнее...
default image
Основная часть загрязнений из Куршского залива могла попасть в Балтику

Подробнее...
default image
Г.Науседа призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем

Подробнее...
default image
Iki прекращает закупку продукции Grigeo, остальные рассматривают этот вопрос

Подробнее...
default image
ЕС сделает все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы позволил навсегда вернуть зеленую стрелку поворота на перекрестках

Подробнее...
default image
Беларусь и Евросоюз подпишут соглашение об упрощении визового режима

Подробнее...
default image
МИД призывает литовских граждан не ездить в Иран

Подробнее...
default image
Дело Н. Венцкене отправляется в суд

Подробнее...
default image
Ряд авиакомпаний объявили о прекращении полетов над Ираном и Ираком

Подробнее...
default image
Литовские военные покинули базу в Ираке за 7 часов до обстрела

Подробнее...
default image
Al Hadath: украинский Boeing мог быть случайно сбит ПВО Ирана

Подробнее...
default image
Grigeo Klaipeda сообщила специалистам, что прекратила сброс загрязнений в Куршский залив

Подробнее...
default image
Владимир Путин в Дамаске провел переговоры с Башаром Асадом

Подробнее...
default image
Й.Жукас: решение об отзыве военных из Ирака будут принимать все союзники

Подробнее...
default image
Глава ДГБ: изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека

Подробнее...
default image
Владимир Путин примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока"

Подробнее...
default image
Президент и премьер обсудят ситуацию литовских военных в Ираке

Подробнее...
default image
Франция намерена перезапустить экономическое сотрудничество с Россией

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Испанец заехал в храм на авто, спасаясь от дьявола

  • Скриншот видео / youtube

В муниципалитете Сонсека (Толедо) внедорожник протаранил двери в церковь и доехал до самого алтаря, снося по пути скамьи.

«Нападение» произошло на храм Святого Иоанна Евангелиста, которого считают покровителем города.

Инцидент произошёл в ночь на среду, сообщили в полиции. За рулём находился 35-летний местный житель. Он верил, что в него вселился дьявол, а единственным спасением была церковь. Известно, что мужчина управляет магазином, где торгуют аксессуарами для употребления и выращивания марихуаны. Он находится всего в 800 метрах от церкви.

Водителя отправили в госпиталь Толедо, где его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Решается вопрос о его аресте. 

реклама

Noticia.ru

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600