Испанец заехал в храм на авто, спасаясь от дьявола

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В муниципалитете Сонсека (Толедо) внедорожник протаранил двери в церковь и доехал до самого алтаря, снося по пути скамьи.

«Нападение» произошло на храм Святого Иоанна Евангелиста, которого считают покровителем города.

Инцидент произошёл в ночь на среду, сообщили в полиции. За рулём находился 35-летний местный житель. Он верил, что в него вселился дьявол, а единственным спасением была церковь. Известно, что мужчина управляет магазином, где торгуют аксессуарами для употребления и выращивания марихуаны. Он находится всего в 800 метрах от церкви.

Водителя отправили в госпиталь Толедо, где его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Решается вопрос о его аресте.